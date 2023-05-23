В Кузбассе выбрали «Этно Красу - Тюркскую жемчужину-2023».

Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Титул завоевала новокузнечанка Алина Кыдымаева.

Финал Всекузбасского конкурса красоты и таланта в нынешнем году проходил в Новокузнецке и собрал 12 девушек - представительниц разных народов, из девяти муниципальных образований.

Участницы конкурса проявили себя в творческих заданиях: «Я живу в Кузбассе», «В танце гармония души» и «Вечерний стилизованный наряд - девичьи грезы».

Ставшая победительницей 19-летняя студентка третьего курса Кузнецкого техникума сервиса и дизайна имени В.А.Волкова входит в состав молодежного совета при Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация шорского народа «Шория». Она активно занимается общественной деятельностью и принимает участие в мероприятиях различного уровня, представляя шорскую культуру.

Для зрителей конкурса было устроено онлайн-голосование. Свои симпатии участницам в итоге выразили 6811 человек. Обладательницей титула «Этнокрасой.ру» стала 17-летняя Анна Салагаева, из Беловского городского округа. С детства она участвует в ансамбле «Кунучек», представляя телеутскую культуру.