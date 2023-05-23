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НовостиЗвезды23 мая 2023 10:08

«Будем знакомы»: в Кемерове камерный оркестр даст необычный концерт для детей и подростков

Концерт состоится в среду, 14 июня, в 11:00
Яков КРЫМСКИЙ
Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».

Серия концертов – «музыкальных энциклопедий» – познакомит детей и подростков с ведущими коллективами филармонии. Особенность таких концертов – в минимальной дистанции между артистами и зрителями. Ребята смогут близко познакомиться с инструментами оркестра, подержать их в руках и даже попробовать себя в роли музыкантов.

Программы «музыкальных энциклопедий» составлены так, что они заинтересуют зрителей всех возрастных категорий: от младших школьников до студенчества.

Программу из золотого фонда музыкальной классики представит Камерный оркестр (художественный руководитель и дирижер Дмитрий Ганин).

Музыковед Анастасия Скулкова.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

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