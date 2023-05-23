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НовостиОбщество23 мая 2023 10:35

В Кузбассе откроют филиал Фонда «Защитники Отечества»

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба АПК

Фото: пресс-служба АПК

Приоритетом его работы станет оказание юридической и медицинской помощи ветеранам специальной военной операции.

- Обращаю особое внимание, что в этом деле нельзя допускать формального, бюрократического подхода, каждую ситуацию необходимо рассматривать индивидуально и оперативно, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Филиал намечено открыть в конце мая нынешнего года.

Предполагается, что на первом этапе социальные координаторы будут принимать от ветеранов СВО или их родных, а также от семей погибших бойцов пакет документов для консультации, а при необходимости помогут собрать его. Материалы из Кузбасса будут передаваться в Государственное юридическое бюро, чтобы его специалисты напрямую решали вопросы с заявителями.