Более 2,5 тысячи семей из Кузбасса улучшили жилищные условия благодаря «Семейной ипотеке»

Фото: пресс-служба АПК

С момента старта программы в 2018 году жители региона уже оформили льготные кредиты на 6,465 миллиарда рублей.

Воспользоваться «Семейной ипотекой» по сниженной процентной ставке - не более 6% годовых - возможно до 1 июля 2024 года при рождении первого ребенка или последующих детей. Для семей с детьми-инвалидами правила другие: если ребенку установлена инвалидность после 2022 года, ипотеку под 6% по этой программе можно оформить до 2027 года.

- В Кузбассе этим выгодным предложением для улучшения жилищных условий уже воспользовались 2 589 семей, большинство из них - в прошлом году. Это значит, что молодые родители положительно оценивают те разносторонние перемены, которые происходят в регионе и решили здесь «укорениться», растить детей, - отмечает губернатор Сергей Цивилев.

В рамках программы можно купить жилье на первичном рынке (у застройщика), построить частный дом по договору подряда или приобрести земельный участок с дальнейшим строительством дома по договору подряда. Максимальная сумма кредита, на которую могут рассчитывать жители региона, - 6 миллионов рублей. Чтобы расширить возможности при выборе жилья, с 1 мая 2022 года до 15 миллионов рублей увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки (6 миллионов рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке).

Как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, сейчас в программе участвуют более 50 банков. При этом средняя ставка кредита составляет 5,6% годовых.