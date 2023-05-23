В Кузбассе пропала девочка-подросток

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Во вторник волонтеры объявили о начале поисков 15-летней кемеровчанки Александры Кривенко.

По предварительной информации из поискового отряда, 22 подросток ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор она перестала выходить на связь.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Девочка была одета в черную кофту, черные штаны и белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александры, сообщите об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.