Россельхозбанк приглашает на первую всероссийскую ярмарку органической продукции

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Первая всероссийская ярмарка органической продукции состоится в Санкт-Петербурге в рамках Х Невского международного экологического конгресса, который пройдет 25-28 мая. На ней свою продукцию представят 60 ведущих производителей России.

Посетители мероприятия смогут познакомимся с органическими продуктами, узнать секреты производства, поучаствовать в кулинарных мастер-классах и, конечно, получат возможность попробовать вкусные и свежие продукты из разных уголков страны. Вход на ярмарку свободный.

Выставка организована и проводится при поддержке Совета Федерации Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минприроды России, Минсельхоза России, Роскачества и Правительства города Санкт-Петербург в рамках X Невского международного экологического конгресса.

Партнерский материал.

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