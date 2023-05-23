В Кемеровский областной суд поступили апелляционные жалобы по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»

Фото: Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области

Их направил Верховный Суд РФ.

Восемь осужденных, их защитники, потерпевшие и их законные представители не согласны с вынесенным Заводским районным судом г.Кемерово 30 сентября 2021 года обвинительным приговором.

Среди подавших жалобы в ВС РФ - осужденные Богданова Ю.А., Соболев Г.В., Судденок Н.В., Полозиненко И.В., Никитин А.Т., Антюшин С.И., Генин С.В., Бурсин А.С.

Как уточнили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, 24 ноября 2022 года Восьмым кассационным судом общей юрисдикции было отказано в удовлетворении поданных ходатайств стороны защиты об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации также не усмотрела оснований для изменения территориальной подсудности рассмотрения апелляционных жалоб по данному делу.

Судебное заседание в Кемеровском областном суде назначено на 5 июня. Осужденные в нем примут участие путем системы видеоконференц-связи.