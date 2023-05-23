В Кузбассе задержали браконьера, рыбачившего на Томи

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Он успел нанести ущерб местным биоресурсам более чем на тридцать тысяч рублей.

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России в ходе рейда по пресечению незаконного промысла рыбы и использования запрещенных орудий лова на реке Томь задержали 42-летнего жителя Кемеровской области. Как выяснилось, злоумышленник с применением лодки и ставной сети незаконно добыл 36 экземпляров рыбы различных пород - щук, окуней, плотву, карасей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Браконьеру грозит лишение свободы на срок два года или штраф до 500 тысяч рублей.

Он уже лишился орудий незаконного промысла и добытой рыбы, которые были изъяты правоохранителями.