В Кемерове пропавшая школьница вернулась домой

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерве пропавшая 15-летняя школьница найдена живой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вчера в отдел полиции «Южный» обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении дочери. По словам женщины, девочка ушла 22 мая и не вернулась.

В городе были организованы поиски школьницы. В мероприятиях приняли участие инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и волонтеры. Ориентировка с приметами несовершеннолей была передана патрульным нарядам, задействованным в системе единой дислокации, а также направлена в СМИ.

В итоге вечером того же дня школьница объявилась. Узнав из средств массовой информации и социальных сетей, что ее ищут, она сама позвонила родственникам, сообщила, что с ней все в порядке, и вернулась домой. По данным полиции, противоправных действий в отношении подростка не совершалось.

Сейчас с семьей работают инспекторы ПДН. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят профилактическую работу.