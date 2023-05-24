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НовостиПроисшествия24 мая 2023 2:30

В Кузбассе будут судить 42-летнюю женщину, зарезавшую мужа

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кемерове перед судом предстанет 42-летняя женщина, обвиняемая в смерти супруга. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в январе этого года. Женщина поругалась с мужем и в ходе ссоры ударила его несколько раз ножом по плечу, повредив артерии и вены. Свидетели конфликта вызвали скорую помощь, однако мужчину спасти не удалось - от сильной кровопотери он умер до приезда врачей.

На женщину завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Сейчас дело передано в суд.