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НовостиОбщество24 мая 2023 3:27

Глава Кемерова рассказал о ремонте улицы 1-я Стахановская

Здесь расширят проезжую часть
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове продолжаются подготовительные работы по капитальному ремонту улицы 1-я Стахановская. О ходе работ рассказал мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Сейчас рабочие занимаются фрезерованием старого дорожного покрытия и переустройством существующих кабельных линий связи и электроснабжения. Также они вывозят спиленные карагачи, после чего начнется планировка грунтового основания.

На улице 1-я Стахановская будут полностью переустроены слои дорожной одежды и основания, при этом проезжую часть расширят до восьми метров. Также в ходе ремонта будет заменена водопропускная труба, сформирован водоотвод, отсыпаны обочины, построены пешеходный тротуар и линии освещения.

Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Напомним, что работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».