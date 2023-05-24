Глава Кемерова рассказал о ремонте улицы 1-я Стахановская

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове продолжаются подготовительные работы по капитальному ремонту улицы 1-я Стахановская. О ходе работ рассказал мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Сейчас рабочие занимаются фрезерованием старого дорожного покрытия и переустройством существующих кабельных линий связи и электроснабжения. Также они вывозят спиленные карагачи, после чего начнется планировка грунтового основания.

На улице 1-я Стахановская будут полностью переустроены слои дорожной одежды и основания, при этом проезжую часть расширят до восьми метров. Также в ходе ремонта будет заменена водопропускная труба, сформирован водоотвод, отсыпаны обочины, построены пешеходный тротуар и линии освещения.

Фото: администрация г. Кемерово.

Напомним, что работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».