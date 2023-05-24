В Кемерове на три часа отключат светофоры на двух перекрестках

Фото: администрация г. Кемерово.

Сегодня, 24 мая, в Кемерове с 13.00 до 16.00 не будут работать светофоры на двух оживленных перекрестках. Об этом предупредили в городской администрации.

Отключения коснутся светофоров, расположенных на пересечениях проспекта Кузнецкого и улицы Коммунистической, а также улиц Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев. Перебои связаны с отключением электричества на время ремонтных работ.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.