Кузбассовцы с детьми смогут раскрыть тайну золотого ключика

Фото: Филармония Кузбасса.

Филармония Кузбасса приглашает 21 июня всех желающих даже с самыми маленькими детьми (0+) на музыкально-литературный спектакль «Тайна золотого ключика» по мотивам известной сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В спектакле вы не только встретитесь с любимыми героями сказки, но и услышите замечательные песни композитора Алексея Рыбникова на слова известных детских поэтов-песенников Юрия Энтина и Булата Окуджавы из кинофильма «Приключения Буратино».

Исполнители:

Губернаторский камерный хор Кузбасса,

Художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина,

Главный хормейстер Ольга Бигеева,

Концертмейстер Ирина Прокопчук,

Музыковед Олеся Карманова.

Начало спектакля в 11.00.