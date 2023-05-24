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НовостиЗвезды24 мая 2023 5:23

Кузбассовцы с детьми смогут раскрыть тайну золотого ключика

Яков КРЫМСКИЙ
Фото: Филармония Кузбасса.

Фото: Филармония Кузбасса.

Филармония Кузбасса приглашает 21 июня всех желающих даже с самыми маленькими детьми (0+) на музыкально-литературный спектакль «Тайна золотого ключика» по мотивам известной сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В спектакле вы не только встретитесь с любимыми героями сказки, но и услышите замечательные песни композитора Алексея Рыбникова на слова известных детских поэтов-песенников Юрия Энтина и Булата Окуджавы из кинофильма «Приключения Буратино».

Исполнители:

Губернаторский камерный хор Кузбасса,

Художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина,

Главный хормейстер Ольга Бигеева,

Концертмейстер Ирина Прокопчук,

Музыковед Олеся Карманова.

Начало спектакля в 11.00.