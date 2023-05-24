Кузбассовцы с детьми смогут раскрыть тайну золотого ключика

Фото: Филармония Кузбасса.
Филармония Кузбасса приглашает 21 июня всех желающих даже с самыми маленькими детьми (0+) на музыкально-литературный спектакль «Тайна золотого ключика» по мотивам известной сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В спектакле вы не только встретитесь с любимыми героями сказки, но и услышите замечательные песни композитора Алексея Рыбникова на слова известных детских поэтов-песенников Юрия Энтина и Булата Окуджавы из кинофильма «Приключения Буратино».
Исполнители:
Губернаторский камерный хор Кузбасса,
Художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина,
Главный хормейстер Ольга Бигеева,
Концертмейстер Ирина Прокопчук,
Музыковед Олеся Карманова.
Начало спектакля в 11.00.