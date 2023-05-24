В Новокузнецке столкнулись внедорожник и седан

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Новокузнецке вечером 23 мая столкнулись два автомобиля, в результате один из них опрокинулся на бок. Обстоятельства ДТП рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла около 20:40 на пересечении улиц Обнорского и Ленина. 22-летняя девушка за рулем «Рендж Ровер», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущество ехавшему по главной дороге автомобилю «Хонда Интегра», которым управлял 19-летний парень. В результате столкновения внедорожник опрокинулся на бок.

В ГИБДД отметили, что в аварии никто не пострадал, причинен только материальный ущерб.

С начала года инспекторы пресекли более четырех тысяч нарушений, связанных с несоблюдением очередности проезда на перекрестках.