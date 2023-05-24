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НовостиЗвезды24 мая 2023 10:52

В Кемерове пройдет концерт, посвященный Дню России

Он состоится в Филармонии Кузбасса
Яков КРЫМСКИЙ
Фото: Филармония Кузбасса.

Фото: Филармония Кузбасса.

Концерт «Славься, многоликая Россия!» состоится в Филармонии Кузбасса 12 июня. Как пояснили в учреждении культуры, это будет настоящий праздник, посвященный стране: в эту дату отмечается День России - символ национального единения, праздник свободы, гражданского мира.

Он же станет и завершением сезона Губернаторского духового оркестра. Приуроченная ко Дню России, праздничная программа подарит слушателям хорошее настроение, чувство единения и любви.

Программа:

П. Чайковский «Торжественный марш»

А. Хачатурян Сюита из музыки к к/ф «Сталинградская битва»: V. В бой за Родину

В. Лямкин части сюиты для духового оркестра «Празднества»

В. Соловьев-Седой «Соловьи»

Песни советской эпохи

Исполнители:

Губернаторский духовой оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров

Ведущая Татьяна Казанцева.

Концерт который состоится 15 июня, доступен для детей от шести лет, и билет на него можно купить по Пушкинской карте. Начало в 18.30