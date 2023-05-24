Полиция Кузбасса проведет прямую линию по защите прав детей и подростков

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Валентина Богатенко примет участие в прямой линии полиции. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе в преддверии 1 июня пройдет прямая линия по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Инициатором прямой линии стала полиция Кузбасса, в ее здании и будет работать колл-центр, куда будут поступать звонки.

Специалисты, которые будут участвовать в прямой линии, смогут ответить фактически на любой вопрос правового характера. Ведь в числе участников: уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области – Кузбассе Валентина Богатенко, начальник правового отдела ГУ МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Елена Чернова, начальник подразделения по делам несовершеннолетних полковник полиции Ирина Васильева, начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Кемеровской области - Кузбасса Денис Ведягин, член Общественного совета при областном полицейском Главке Юлия Кулакова, представители Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», а также Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

Если же все-таки на какой-то вопрос не смогут ответить сразу же, то его запишут и дадут ответ, после выяснения всех обстоятельств.

Задать вопросы по защите прав детей и подростков все желающие смогут 30 мая 2023 года с 16.00 до 17.00 звоните по телефону: 8-(3842)-32-75-44. Также вопросы уже сейчас можно оставлять на странице «Полиция Кузбасса» в социальной сети «ВКонтакте».