В Кемерове пройдет масштабный субботник на особо охраняемой природной территории

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

Участники получат возможность выиграть призы.

Генеральная уборка природного комплекса «Рудничный бор» состоится 26 мая в рамках Всероссийской акции «Убери за собой», приуроченной к Невскому международному экологическому конгрессу. Напомним, что кемеровская ООПТ - единственный в мире реликтовый лес, расположенном в черте крупного промышленного города.

Участники субботника будут обеспечены фирменной атрибутикой, мешками, перчатками и горячим питанием.

Также в рамках уборки планируется организовать раздельный сбор отходов. Те, кто принесет и сдаст на переработку больше 1 килограмма вторичного сырья, получат купон на розыгрыш призов от партнеров и спонсоров субботника.

Субботник в бору стал традиционным для экологов и неравнодушных жителей города. К примеру, в прошлом году он собрал около трехсот горожан, собравших 24 мешка твердых коммунальных отходов.