В Кемерове начался демонтаж бюста Юрия Гагарина

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове в ходе ремонта памятника Юрию Гагарину на пересечении улиц Космической и Базовой начались демонтажные работы. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас рабочие снимают старую плитку, после этого они разберут основные несущие конструкции основания и постамента. Алюминиевый бюст легендарного летчика-космонавта и таблички также демонтируют и увезут на реставрацию. В мастерской памятник очистят, удалят вмятины и сколы, проведут антикоррозийную обработку и заново окрасят.

Помимо восстановления конструкции основания памятника, обновят и клумбы – будет смонтирована новая дренажная система и засеян газон.

- Так как скульптурный комплекс – объект культурного наследия муниципального значения, его габариты и цветовые решения не поменяются, - отметили в мэрии.

Напомним, памятник Юрию Гагарину был включен в программу планового ремонта городских памятников.