В Кемерове молодой человек угнал автомобиль и попал в два ДТП

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове молодой человек угнал автомобиль и в ходе погони совершил на нем два ДТП. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию поступило заявление об угоне автомобиля Daewoo Gentra. Сотрудники полиции сразу же организовали мероприятия по поиску иномарки и в итоге заметили машину на пересечении проспектов Химиков и Комсомольского. Инспекторы ГИБДД потребовали водителя остановиться, но тот лишь увеличил скорость. В ходе преследования иномарка сначала врезалась в автомобиль HAVAL, который остановился на красный свет, затем - в припаркованный автобус «НефАЗ» - пассажиров внутри не было. В итоге полицейские задержали угонщика – им оказался 22-летний парень. В результате двух ДТП он получил травмы, ему было назначено амбулаторное лечение. Также пострадала 23-летняя девушка-водитель HAVAL.

На нарушителя составили несколько административных протоколов протолкав, сумма штрафов по которым составит более 20 000 рублей. Кроме того, в отношении молодого мужчины возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

По ходатайству дознавателя кемеровчанину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.