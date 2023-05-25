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НовостиОбщество25 мая 2023 4:11

В Кузбассе наблюдается дефицит осадков

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе и ряде других территорий России за апрель и первую половину мая зафиксирован дефицит осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Дефицит наблюдается в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, - сообщил он агентству ТАСС.

Так, в Кузбассе в апреле выпало 56% месячной нормы осадков, в мае - 14%.

По словам Вильфанда, это пока не засуха, однако количество осадков вызывает настороженность. Вся надежда на вторую половину мая и начало июня – если дождей пройдет много, то ситуация с урожаем будет стабильной.