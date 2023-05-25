В Кузбассе поощрили женщину, которая помогла найденной в подъезде годовалой девочке

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Прокопьевске полицейские поощрили горожанку Светлану Романову, которая обнаружила маленького ребенка в подъезде и сообщила об этом в полицию. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Несколько дней назад женщина увидела на лестничной площадке одинокую маленькую девочку. Горожанка позвонила в полицию и, пока сотрудники ехали, позаботилась о девочке. Как оказалось, в это время 27-летняя мама годовалой малышки выпивала в одной из квартир подъезда. Женщина пояснила инспекторам по делам несовершеннолетних, что приехала к подруге в гости и за разговорами не заметила, как ее дочь пропала. На женщину составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Заместитель начальника полиции ОМВД по Прокопьевску Александр Гудошников и врио начальника отдела УУП и ПДН Ирина Красилова лично поблагодарили Светлану Романову за неравнодушие и вручили ей благодарственное письмо и цветы.