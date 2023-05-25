Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове откроется бассейн под открытым небом, расчитанный на 490 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства.

В области готовятся к открытию купального сезона. Этим летом в регионе будут работать 38 пляжей и 47 мест отдыха у воды. Например, в Новокузнецке откроют 12 пляжей и 5 мест отдыха у воды, три из них – с открытыми бассейнами, четыре – для людей с ограниченными возможностями.

В Кемерове официально разрешенных мест для купания в естественных водоемах не будет. Это связано с тем, что вода в Томи на Красном озере не соответствующей санитарным и эпидемиологическим нормам.

- Введен запрет использования для отдыха этих водоемов и их береговых полос. Для организации отдыха у воды кемеровчан в районе озера Красное с 1 июня начнет работать бассейн под открытым небом, рассчитанный на 490 человек одновременно, - сообщили в пресс-службе АПК.