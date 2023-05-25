В Кузбассе произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего работников предприятия

Фото: ГИБДД Кузбасса.

Сегодня утром в Ленинске-Кузнецком столкнулись автомобиль Mersedes и автобус «НЕФАЗ», перевозивший работников предприятия. Обстоятельства аварии рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло около 09:50 на 5-ом километре трассы Ленинск Кузнецкий - Полысаево. 50-летний водитель «НЕФАЗа», разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Mersedes, которые ехал в попутном направлении. В результате ДТП травмировался 32-летний пассажир иномарки. Среди людей, находившихся в автобусе, никто не пострадал.