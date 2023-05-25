В Кемерове на четыре месяца закроют сквозной проезд по улице Стройотрядовская

Фото: СГК Кузбасса.

В Кемерове с 26 мая закроют сквозной проезд по улице Стройотрядовской. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Это связано с реконструкцией участка тепловой сети между бульваром Строителей и проспектом Ленинградским.

- На время выполнения работ вынуждены закрыть сквозной проезд по улице Стройотрядовская со стороны проспекта Ленинградского. А также ограничить проезд к жилым домам №45 и 45Б по проспекту Ленинградскому, - рассказали в СГК Кузбасса.

Согласно схеме, автомобили не смогут проехать по участку от проспекта Ленинградского до гимназии №25.

Проезд будет закрыт до 30 сентября.