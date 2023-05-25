Более 1000 жителей Новокузнецка приняли участие в акции «Дари добро: посади дерево». Рассказываем и показываем, как это было

Фото: Goodline.

Акция «Дари добро: посади дерево» от Goodline проходит в Кузбассе с 2014 года. Почти за 10 лет в акции приняли участие порядка 22 000 жителей региона, общими усилиями которых были высажены свыше 330 тысяч деревьев. Помимо Новокузнецка, ранее посадки состоялись в Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Юрге и Белово.

Территорию Новоильинки уже второй раз выбирают не случайно: район активно развивается и застраивается, а также пользуется популярностью среди жителей города для прогулок на свежем воздухе. Всем желающим организаторы предоставили инструменты, а также тщательно проинструктировали в соответствии с рекомендациями лесхоза. Поэтому от участников требовалось только хорошее настроение и желание сделать город лучше.

«Это наш район. И хочется, чтобы он красивый был. Мы часто ходим здесь, гуляем в роще. Скоро вырастет целый лес, а потом здесь и белочки появятся. Думаю, будет очень красиво!» — рассказала Юлия Фастова, участница мероприятия.

Фото: Goodline.

Кроме того, участников акции «Дари добро: посади дерево» ждали бесплатные активности на протяжении дня: игровые зоны с настольными играми и большой «Дженгой», аквагрим для самых маленьких экоактивистов, тематическая фотозона и фотобудка с мгновенной печатью снимков.

Фото: Goodline.

«Деревья — это не просто какие-то зеленые растения, это наша природа, то, что нам помогает жить. И поэтому мы с ребенком пришли поучаствовать в этой акции» — добавил Евгений Воробьев, гость мероприятия.

Каждый гость мероприятия мог высадить столько деревьев, сколько ему хочется, ограничений не было. После плотной работы организаторы развернули полевую кухню и накормили всех участников сытной гречневой кашей с мясом.

Фото: Goodline.

В завершении праздника гостей ждал большой розыгрыш подарков: брендированной продукции, смарт-приставки «Большое ТВ» и многого другого. Абсолютно каждый получил памятные призы за участие в экологической акции — грамоты с указанием количества высаженных деревьев, магниты «Я посадил дерево», автомобильные наклейки и стикерпаки с уникальным дизайном.

«В школе мне предложили принять участие — я согласилась, а почему нет? Это очень интересно! Я буду здесь проходить, видеть деревья и думать: да, это я посадила», — поделилась впечатлениями Ирина Семенова, участница акции.

Фото: Goodline.

На площадке акции «Дари добро: посади дерево» каждый нашел занятие по душе и провел время с пользой и удовольствием.

«Экологическая акция «Дари добро: посади дерево» направлена прежде всего на помощь природе, но не только на это. Это прекрасный повод провести время с близкими, показать детям, что окружающую среду надо беречь и восстанавливать, ведь это вклад в будущее. Мы делаем активности на площадке разнообразными, чтобы каждому участнику было интересно, и он ушел с мероприятия с отличным настроением и теплыми воспоминаниями об этом большом и важном деле», — добавила Анастасия Сомова, директор по маркетингу Goodline.