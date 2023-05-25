В Кузбассе попал в СИЗО 17-летний подросток

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Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья.

История произошла в Тяжинском муниципальном округе. По версии следствия, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый, имевший при себе нож, нанес несколько ударов в грудную клетку и живот, то есть в жизненно важные части тела, 16-летнему знакомому. Пострадавший был госпитализирован в Кемеровскую областную больницу.

Адвокат несовершеннолетнего обвиняемого просила суд избрать подзащитному более мягкую меру пресечения. Сам он с ходатайством стороны обвинения об избрании в отношении него заключения под стражу согласился. В итоге тяжинец был арестован на два месяца.