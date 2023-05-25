Новокузнечан приглашают выбрать альтернативу автотранспорту

Фото: администрация г.Новокузнецка

27 мая на Невском международном экологическом конгрессе стартует вторая Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух».

В ее рамках жителям предлагают выбрать альтернативный автотранспорту способ передвижения (ходьба, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд и прочее).

Масштабный проект в прошлом году реализовывался с 1 июня по 22 сентября при поддержке проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России. Его целью было снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива, а также вовлечение населения в реализацию проекта «Чистый воздух».

Городами-лидерами по итогам акции были признаны Липецк, Новокузнецк и Череповец. Их жители совместными усилиями альтернативно преодолели соответственно 248769, 243456 и 218765 километров. Причем южная столица Кузбасса одно время шла на чистом первом месте.

В нынешнем году начать акцию новокузнечанам предлагается с массового забега. Он начнется 27 мая в 14 часов на Кирова, 71.

Для участия необходимо будет фиксировать маршруты с указанием пройденного количества километров в постах и выкладывать в социальные сети с хештегами #Выбираючистыйвоздух и #Новокузнецк.