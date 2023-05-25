В Кузбассе создали Академию джаза

Фото: пресс-служба АПК

Обучение в ней проводится по программам «Академии Джаза» Москвы народного артиста РФ Игоря Бутмана.

- Создание академии джаза открывает перед воспитанниками детских школ искусств возможность получения уникального образования, а перед педагогами - квалифицированной методической помощи от ведущих джазовых музыкантов страны, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

С приветственным словом выступил Игорь Бутман:

- Желаю вам хорошей работы, успехов и удачи, и чтобы джазовая музыка звучала на самом высшем уровне благодаря Кузбасской академии джаза.

Академия будет нацелена на сотрудничество со школами искусств региона, создание кадрового резерва из числа преподавателей для музыкальных школ и концертных организаций, обеспечение нотной литературой и методическими рекомендациями для обучения.