В Кузбассе выбрали лучшую экологичную семью

Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Областной конкурс «Семья. Экология. Культура» проходил в этом году в девятый раз.

Учредителем экологического состязания является Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса, организатором - ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса». Его задачи - повышение уровня экологической культуры в обществе, привлечение населения к сохранению природных ресурсов своей родины и бережному отношению к окружающей среде.

К участию в конкурсе приглашаются неравнодушные экологоориентированные жители региона со своими семейными проектами.

Традиционно «Семья. Экология. Культура» проводится в три этапа - сначала конкурсанты представляют свои домашние проекты на отборочном муниципальном уровне и двенадцать лучших из них выходят в областной финал. Ежегодно конкурс привлекает около двухсот семей, неравнодушных к проблемам экологии. Свои презентации многие превращают в красочные мини-спектакли, показывая, как можно жить в гармонии с окружающим миром.

Областной финал нынешнего года состоялся в поселке Инском Беловского городского округа. Лучшей в итоге была признана семья новокузнечан Дординых: Вадим, Анна и их дети, пятилетний Глеб и трехлетний Гриша. Семья представила авторский экологический проект по сбору пластиковых крышек, который Вадим разработал и ведет в Новокузнецке не только со своей семьей: его активно поддерживают дошкольные и образовательные учреждения города. Часть таких крышек сдается на переработку, а часть используется в творческих целях. Так, на конкурсе Дордины представили Планету Земля высотой в полтора метра, собранную из 2300 крышек. На реализацию замысла ушло более двух лет.

Отметим, что Вадим Дордин является одним из ведущих экоактивистов Новокузнецка. Семья уже принимала участие в конкурсе «Семья. Экология. Культура» в прошлом году, также пробилась в финал, где заняла второе место.

В нынешнем году серебро у семьи Родионовых из Мысков, третье место поделили Рысятовы из Березовского и Фадеевы из Киселевска.

Победители и призеры, как и все остальные финалисты, отмечены призами и премиями.

Как отметил директор Комитета охраны окружающей среды Кузбасса Сергей Высоцкий, семьи с активной экологической позицией будут обязательно поддерживаться и дальше.