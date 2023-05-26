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НовостиПроисшествия26 мая 2023 2:59

21-летний молодой человек в камуфляжном костюме пропал в Кузбассе

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Топкинском районе пропал без вести 21-летний Никита Павлович Растягаев. Поисками молодого человека занимаются волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что местонахождение парня неизвестно с 25 мая.

Приметы пропавшего: рост 175 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.

Когда молодого человека видели в последний раз, на нем были камуфляжный костюм коричневого цвета, синие сапоги и зеленая панама.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Никиты Растягаева, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52.