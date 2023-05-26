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НовостиПроисшествия26 мая 2023 5:45

В Кемерове пропал подросток с отставанием в развитии

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемерове пропал без вести 17-летний Александр Сергеевич Скирневский. Его поисками занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что сегодня, 26 мая, подросток ушел из дома в неизвестном направлении. У юноши отставание в развитии.

Приметы пропавшего: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Александр был одет в серую майку, черные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52.