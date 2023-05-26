Жительница Кузбасса оставила в машине пятилетнего ребенка и отправилась в ночной клуб

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

28-летняя прокопчанка поехала отдыхать с друзьями в Новокузнецк, взяв с собой пятилетнего сына. Ночью женщина отправилась в ночной клуб, а ребенка оставила спать в машине.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в начале третьего ночи прохожие заметили в автомобиле, припаркованном на улице Орджоникидзе, плачущего мальчика. Ребенок сидел на заднем сидение открытой иномарки. Он был напуганным и замершим, ведь у него не было верхней одежды и обуви. Горожане позвонили в полицию, и на место ЧП вскоре приехал экипаж госавтоинспекции. Полицейские отогрели мальчика и нашли его маму. Как оказалось, женщина уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних

На прокопчанку составили административный протокол. Собранные материалы будут направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.