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НовостиПроисшествия26 мая 2023 6:12

Жительница Кузбасса оставила в машине пятилетнего ребенка и отправилась в ночной клуб

В два часа ночи плачущего ребенка заметили прохожие и позвонили в полицию
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

28-летняя прокопчанка поехала отдыхать с друзьями в Новокузнецк, взяв с собой пятилетнего сына. Ночью женщина отправилась в ночной клуб, а ребенка оставила спать в машине.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в начале третьего ночи прохожие заметили в автомобиле, припаркованном на улице Орджоникидзе, плачущего мальчика. Ребенок сидел на заднем сидение открытой иномарки. Он был напуганным и замершим, ведь у него не было верхней одежды и обуви. Горожане позвонили в полицию, и на место ЧП вскоре приехал экипаж госавтоинспекции. Полицейские отогрели мальчика и нашли его маму. Как оказалось, женщина уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних

На прокопчанку составили административный протокол. Собранные материалы будут направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.