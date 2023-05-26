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НовостиПроисшествия26 мая 2023 6:12

Жительница кузбасского города лишилась смартфона

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Причиной стало веселое застолье в незнакомой компании.

42-летняя березовчанка, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, познакомилась с парнем, пригласила его и еще трех его молодых приятелей в гости. Все вместе веселились, попутно употребляя спиртные напитки. Наутро хозяйка проводила молодежь из своей квартиры. И после этого обнаружила неприятный сюрприз - пропажу смартфона.

Полиция сработала профессионально - нашла подозреваемого в краже 24-летнего местного жителя. Причиненный ущерб составил 15 500 рублей. В ходе судебного следствия, как уточнили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, подсудимый частично возместил потерпевшей материальный ущерб.

Приговором Березовского городского суда он был осужден к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.