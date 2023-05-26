Власти рассказали о ходе строительства нового аэровокзального комплекса в Новокузнецке

Фото: пресс-служба АПК.

В Новокузнецке продолжается строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта им. Б.В. Волынова общей площадью 19,5 тыс. кв. метров. Ввод в эксплуатацию терминала позволит увеличить пропускную способность более чем в два раза, сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Сейчас уже полностью смонтированы наружные инженерные сети, на 50% выполнен монтаж кровли, идет остекление здания, продолжается внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных систем. В пятиэтажном здании установят 3 телетрапа, 6 эскалаторов и 15 лифтов. Большая часть оборудования и материалов для нового аэровокзала уже привезена и находится на складе.

- Без современной транспортной инфраструктуры, прежде всего авиасообщения, невозможно полноценное и качественное развитие региона. Новый терминал в Новокузнецке очень ждут и жители, и гости города. Аэропорт – это первое, что видят прибывающие пассажиры, от его качества и комфорта во многом зависит впечатление от всего Кузбасса, - сказал губернатор Сергей Цивилев, подчеркнув, что новый комплекс станет еще одним фактором развития туристической отрасли.

Сдать в эксплуатацию новый терминал планируется уже в этом году. Общий объем частных инвестиций в модернизацию аэропорта составляет около 6 млрд рублей.