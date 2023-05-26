Кузбасс присоединился к всероссийской акции «Библионочь-2023»

Фото: пресс-служба АПК

В этом году она посвящена Году педагога и наставника. Девиз акции - «Читаем вместе».

Как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, в субботу, 27 мая, во всех муниципалитетах подготовили разнообразные проекты. В том числе позволяющие по-новому взглянуть на литературные произведения.

Например, в Центральной городской библиотеке имени Н.В. Гоголя в Новокузнецке состоится «Битва эрудитов», пройдут «Библиотечный диктант» и творческая встреча с начинающими поэтами.

Государственная научная библиотеке Кузбасса имени В.Д. Федорова приглашает на семейные чтения, презентацию произведений современных авторов и кинопоказ. Для любителей библиографических редкостей будет работать выставка необычных книг из редкой коллекции.

Гости Специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих примут участие в программе «ТифлоPROчтение в кругу друзей». Уникальным событием дня станет творческий мастер-класс по созданию книг для незрячих людей «Чтение особого назначения». В студии звукозаписи гости создадут «говорящие» книги незрячего советского поэта и прозаика Эдуарда Асадова.