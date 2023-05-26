Детская железная дорога на открытии сезона покатает маленьких кемеровчан бесплатно

Детская железная дорога - один из любимых аттракционов кемеровских ребятишек. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кемерове 1 июня открывается детская железная дорога. И по многолетней традиции проезд для ребятишек до десяти лет в День защиты детей будет бесплатным. Для пассажиров более старшего возраста такой льготы уже не будет, но есть и плюс: цена билета на проезд по детской железной дороге осталась прежней - 140 рублей в одну сторону.

1 июня предусмотрена и праздничная программа. Организаторы обещают театрализованную интерактивную постановку с участием ростовых кукол, концертные номера, шоу гигантских мыльных пузырей и развлекательные игры. Правда, все веселье возле станции Пионерская, что на Притомском проспекте, начнется достаточно рано - в 9.30 утра.

В первый рабочий день поезда начнут движение с 11.30. Причем первый поезд отправится со станции Городская, которая находится возле озера Красное. В последующем - со среды по воскресенье - рейсы будут выполняться в обычное время: первый - в 11.00, последний - в 18.00.

Напомним, в обычные дни бесплатный проезд только у детей до трех лет, стоимость билета для ребенка до 10 лет - 70 рублей.

КОНКРЕТНО

Расписание движения поездов по детской железной дороге в Кемерово