В Кузбассе осенью пройдет чемпионат России по дзюдо

Фото: пресс-служба АПК

Престижные соревнования, в которых будут участвовать и мужчины, и женщины, регион будет принимать с 26 сентября по 2 октября в кемеровской «Кузбасс-Арене».

- Дзюдо в Кузбассе активно развивается, это динамичный и зрелищный вид спорта. Уверен, что на предстоящем турнире мы создадим благоприятные и комфортные условия для участников и болельщиков, увидим выступления сильнейших спортсменов страны и, как всегда, проведем состязания на достойном уровне, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, сейчас этим видом спорта увлечены около 5 тысяч человек в Кемерове, Новокузнецке, Юрге, Анжеро-Судженске, Таштаголе, Ленинске-Кузнецком, Тайге, Мысках и других муниципальных образованиях.

Трехстороннее соглашение о проведении соревнований заключили Федерация дзюдо России, Федерация дзюдо Кемеровской области и Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса.