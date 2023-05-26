В больницы Кузбасса поступило оборудование для лучшего восстановления после инсультов и инфарктов

Новое оборудование поступило в Кузбасс по нацпроекту «Здравоохранение». Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Кузбасские больницы получили новое оборудование для диагностики и реабилитации пациентов после тяжелых неврологических и кардиологических заболеваний. Оно пришло в регион по федеральной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина. Общее финансирование составило 6,2 млн рублей.

Так, в Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. Л.С. Барбараша поступили Четыре диагностических комплекса «Нейрософт-Психотест». Каждый такой комплекс состоит из десятков специальных приборов и приставок, которые позволяют проводить обследование с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента. Новое оборудование помогает врачам исследовать особенности внимания, памяти, мышления, интеллекта, дает оценку психофизиологических и психологических свойств пациента, что дает возможность своевременно обнаружить симптомы невротических расстройств, которые отрицательно влияют на процесс реабилитации после тяжелых неврологических и кардиологических заболеваний, в том числе инсультов и инфарктов миокарда.

Еще в кузбасский кардиодиспансер поступили три аппаратно-программного реабилитационного комплекса Кап КПС – «ЭКРАН», стоимостью 1,03 млн рублей каждый. Комплекс воздействует на оба полушария мозга сочетанием специальных аудио-, видео- и светосигналов, которые стимулируют процесс выработки эндорфинов, энкефалинов и серотонина, что способствует снятию тревожности, улучшению внимания, памяти и настроения. А ведь именно двигательные и психоэмоциональные нарушения обычно становятся последствиями острого нарушения мозгового кровообращения, которое на сегодняшний день – одна из основных причин длительной нетрудоспособности и инвалидизации.

- Мы планомерно пополняем больницы Кузбасса новым современным оборудованием как для диагностики, так и реабилитации. Вовремя проведенное восстановительное лечение помогает людям вернуться к полноценной жизни. Современная медтехника позволяет повысить эффективность восстановительных процедур, помогает вернуть трудоспособность и улучшить качество жизни, – отметил Сергей Цивилев.