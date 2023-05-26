Кузбассовцы тратят кешбэк на связь и билеты в театр

Фото: пресс-служба МТС.

Цифровая экосистема МТС сообщает о росте числа пользователей сервиса МТС Cashback в Кемеровской области. За год число жителей региона, использующих программу лояльности, выросло в 2,6 раз.

В основном кузбассовцы тратят кешбэк на оплату мобильной связи для себя и родственников. Также выросло число участников программы лояльности, которые используют ее преимущества, приобретая гаджеты и аксессуары в магазинах МТС. Кроме того, жители региона продолжают обменивать кешбэк на скидку при покупке билетов на мероприятия: на концерты и спектакли.

Аналитики МТС отмечают еще один тренд: все больше жителей Кузбасса предпочитают накапливать кешбэк в течение нескольких месяцев, а не тратить его небольшими суммами, таким образом стремясь сэкономить на крупных покупках.

- Программа лояльности, особенно в составе подписки МТС Premium, помогает значительно сэкономить личный и семейный бюджет. За год вполне возможно накопить на телевизор. Кешбэком удобно частично или полностью покрывать расходы на мобильную связь и все сервисы цифровой экосистемы МТС. Использовать баллы можно также на скидки у партнеров и так далее. А недавно появилась возможность переводить кешбэк на помощь детям, – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

О программе МТС Cashback

Кешбэк – бонусные единицы, которые начисляются за оплату связи и сервисов цифровой экосистемы МТС, покупки в магазинах МТС и у партнёров. Потратить накопленный кешбэк можно также на мобильную связь, товары в магазинах МТС, подписку на онлайн-кинотеатр KION, книжный сервис Строки, на помощь детям через благотворительные фонды и многое другое. Зарегистрироваться в МТС Cashback можно на сайте программы, при подключении подписки МТС Premium или в приложениях Мой МТС и МТС Live.