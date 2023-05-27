Коронавирус в Кузбассе: плюс 21 заболевший

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Уменьшение числа инфицированных в регионе продолжается третий день.

По состоянию на утро 27 мая всего в Кузбассе выявлено 227817 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 21 выявленного зараженного. Это на два случая меньше, чем день назад. Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписан за последние сутки 51 человек. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справился 224371 пациент.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 415 кузбассовцев.

Скончался за последние сутки один человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе выросло до 3031.