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НовостиОбщество27 мая 2023 3:41

Коронавирус в Кузбассе: плюс 21 заболевший

Источник:kp.ru
Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Уменьшение числа инфицированных в регионе продолжается третий день.

По состоянию на утро 27 мая всего в Кузбассе выявлено 227817 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 21 выявленного зараженного. Это на два случая меньше, чем день назад. Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписан за последние сутки 51 человек. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справился 224371 пациент.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 415 кузбассовцев.

Скончался за последние сутки один человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе выросло до 3031.