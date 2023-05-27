Житель Кузбасса осужден за убийство брата своей гражданской жены

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28-летний житель города Мыски признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу.

Убийство стало последствием бытовой ссоры.

В октябре прошлого года осужденный, ругаясь с сожительницей, ударил ее по лицу. 27-летний брат женщины, присутствовавший при этом, попытался заступиться за нее, за что получил сначала несколько ударов по лицу, а затем ножевое ранение. Потерпевшего госпитализировали, однако в медучреждении он скончался.

Приговором суда мысковчанину назначено наказание - он на шесть лет отправлен в колонию строгого режима.