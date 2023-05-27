На строительстве автодороги в обход Кемерова начал работу асфальтобетонный завод

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Напомним, что строительство Северо-Западного обхода Кемерова очень важно и для властей региона, и для горожан с точки зрения улучшения экологической ситуации. Через областной центр ежедневно проходит до 17 тысяч транзитных грузовых машин. Эта проблема должна решиться уже в следующем году после завершения дорожно-строительных работ: ожидается, что кемеровчане облегченно вздохнут к Дню шахтера.

Проект реализуется в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению Президента России Владимира Путина. Общий объем финансирования составляет 53,7 миллиарда рублей, в том числе 21,2 млрд рублей - из федерального бюджета.

Производственный комплекс АБЗ мощностью 175 тонн смесей в час обеспечит стройматериалами правобережную часть обхода протяженностью 17 километров.

- За полтора года строительства объекта выполнен колоссальный объем работ. Возводятся мостовые сооружения, транспортные развязки. Дорожники уже приступили к укладке дорожного полотна на правобережной части обхода. Современный асфальтобетонный завод позволит оптимизировать процесс транспортировки материалов и ускорит выполнение плана, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В числе основных характеристик завода - низкое энергопотребление и минимальное количество выбросов в атмосферу.