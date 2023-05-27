Наркозакладчицы из Кемерова пытались сбыть крупную партию запрещенного вещества

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Они были задержаны в момент оборудования «закладок».

Жительницы столицы Кузбасса 19 и 33 лет, как установили полицейские, являлись организаторами интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Они получили оптовую «закладку» с наркотиками, которую расфасовали на одноразовые дозы, после чего надеялись сбыть их бесконтактным способом. Обе были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий. У них изъяли мобильный телефон с информацией о сбыте наркотических средств и банковскую карту, на которую поступали денежные средства, вырученные с незаконной продажи. Кроме того, в Рудничном, Кировском и Ленинских районах полицейские обнаружили 12 свертков с наркотиками, а еще один нерасфасованный пакет изъяли в квартире одной из задержанных. Общий вес составил более семидесяти грамм.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, задержанным было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Им грозит до 20 лет лишения свободы.