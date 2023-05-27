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НовостиОбщество27 мая 2023 10:55

Сергей Цивилев поблагодарил медиков Кузбасса, работающих в Донбассе

Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Кузбасские медики помогают своим коллегам в военном госпитале при городской больнице № 2 Горловки.

В ходе поездки в Донецкую Народную Республику Сергей Цивилев встретился с группой врачей, которые там работают.

- Кузбасские медики самоотверженно трудятся в Горловке, их бригады постоянно сменяют друг друга. К тому же мы всей командой Кузбасса помогаем медучреждениям братского шахтерского региона оборудованием и лекарствами. Наши врачи - настоящие герои, как и кузбасские бойцы, которые сражаются в зоне спецоперации, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Кузбасских медиков привлекают для проведения операций, также они работают в приемно-диагностическом отделении при поступлении раненых и больных - как военнослужащих, так и гражданского населения.

В Горловку из Кузбасса для помощи местным врачам уже отправлены маммограф, рентген-аппарат, диагностические комплексы, лечебное и стерилизационное оборудование.