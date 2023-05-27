В Кузбассе прошла военно-историческая реконструкция «Путь к Победе»

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа

Ее посвятили Герою Кузбасса Николаю Масалову.

Около 150 реконструкторов из Красноярска, Омска, Томска, Новосибирска, Шипуново, Пировского собрались сегодня, 27 мая, в селе Преображенка Тяжинского муниципального округа, чтобы вместе с хозяевами площадки разыграть одно из памятных событий Великой Отечественной войны. Кульминацией программы стал эпизод по форсированию Днепра, участником которого был тяжинец Николай Масалов, ставший известным позднее всему миру как спаситель немецкой девочки при штурме Берлина.

Зрелищная и реалистичная реконструкция - лучший способ показать современной молодежи правду о войне, чтобы помнили и чтили вклад дедов и прадедов. Она вызвала огромный интерес у жителей округа и других муниципалитетов Кузбасса.

Также были представлены тематические локации: «медсанбат», «партизанский» и «казачий стан», «деревня в тылу». В экспозиции музея на колесах можно было прикоснуться к личным вещам, письмам, фотографиям героя и узнать больше интересной информации о Николае Масалове. А желающие могли отведать лакомства от военно-полевой кухни.