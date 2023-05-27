В Кузбассе попали под арест обвиняемые в получении взяток за фальсификацию медзаключений горнякам шахты «Листвяжная»

Фото: Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области

События преступлений имели место в 2018 и 2021 годах

В субботу, 27, мая в Центральном районном суде г.Кемерово рассматривались ходатайства Следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области-Кузбассу об избрании меры пресечения должностным лицам государственных медицинских организаций из Ленинска-Кузнецкого и Полысаева. Они обвинялись в получении взятки за фальсификацию медицинских заключений в отношении работников шахты «Листвяжная»: внесения заведомо ложных сведений о характере повреждений здоровья в результате несчастных случаев на производстве и установлению степени их тяжести как более легких.

Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Обвиняемой в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, работавшей заведующей офтальмологическим отделением, следователь попросил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с доводами, в том числе с тем, что обвиняемая может скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства. Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Обвиняемому в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, работающему заместителем главного врача, предлагалось избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд с этим также согласился, отправив обвиняемого под домашний арест на два месяца.