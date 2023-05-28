Для кемеровчанки велопрогулка закончилась на операционном столе

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

В Кузбассе пожилая женщина получила несколько серьезных переломов, катаясь на велосипеде. Об этом случае рассказал министр здравоохранения Дмитрий Беглов.

Велопрогулка закончилась для кемеровчанки переломами ключицы и таза. Пациентку экстренно доставили в ККБСМП имени М.А. Подгорбунского. Там хирурги восстановили женщине целостность ключицы с помощью металлической пластины, а кости таза зафиксировали титановым штифтом.

Операция была проведена малоинвазивным методом, что позволит избежать осложнений и ускорит восстановление.

- В старшем возрасте важно много двигаться. Но осторожно, чтобы избежать травм, - отметил министр здравоохранения Кузбасса.