В Новокузнецке владелицу автомобиля Lexus, подрезавшую пассажирский автобус, лишили прав

Водитель был вынужден резко остановиться из-за автомобиля Lexus, который перестроился прямо перед автобусом. Фото: Кадр видео

В Новокузнецке привлекли к административной ответственности 52-летнюю местную жительницу - владелицу автомобиля Lexus, по вине которой пострадали несколько пассажиров автобуса, - сообщили в отделении пропаганды Управления ГИБДД Кузбасса.

Инцидент произошел на улице Рудокопровая. Водитель автобуса №23, двигаясь по маршруту, был вынужден ударить по тормозам из-за иномарки, вывернувшей прямо перед ним на полосу. Резкое торможение привело к падению пассажиров в салоне, и трое из них - двое взрослых и ребенок получили травмы различной степени тяжести. А Lexus тем временем уехал.

Сотрудники ГИБДД установили водителя автомобиля. Женщина объяснила, что ей было нужно перестроиться на соседнюю полосу. В момент маневра она увидела, что автобус остановился и подумала, что он ее просто решил пропустить.

В Кузбасской госатоинпекциии сообщили, что на нарушительницу составили сразу четыре протокола: за управление автомобилем, не зарегистрированном в установленном порядке и с заведомо отсутствующим полисом ОСАГО, невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, а также за оставление места ДТП, участником которого она является.

В итоге, судья лишил женщину права управления транспортным средством на год,