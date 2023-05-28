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НовостиПроисшествия28 мая 2023 6:17

Алкоголь в крови кемеровской автомобилистки почти в восемь раз превысил допустимую норму

Кроме того, у женщины были поддельные права
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Кемерове автомобилистке ограничили свободу за «пьяную» езду и использование поддельного водительского удостоверения. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Toyota Probox, за рулем которого сидела с виду нетрезвая женщина. Освидетельствование показало превышение допустимой нормы алкоголя почти в 8 раз. При этом оказалось, что кемеровчанка уже привлекалась к административной ответственности за «пьяную» езду.

В ходе проверки документов полицейским показалось, что водительские права женщины поддельные. Удостоверение было направлено на исследование и в результате подозрения инспекторов подтвердились. На правах отсутствовала часть защитных элементов, а фотография, размещенная в бланке, отчиталась от той, что занесена в служебную базу.

Суд признал женщину виновной и приговорили к 6 месяцам ограничения свободы с лишением водительских прав на срок 1 год 9 месяцев.