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НовостиПроисшествия29 мая 2023 2:15

Жительница Кузбасса отсудила более 400 тысяч рублей за смерть супруга-велосипедиста в ДТП

Мужчину сбил автобус
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жительница Кузбасса отсудила 470 тысяч рублей у водителя автобуса, который насмерть сбил ее супруга, ехавшего на велосипеде. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

Водитель рейсового автобуса двигался по маршруту Бийск – Новокузнецк. На территории Кемеровской области мужчина при совершении левого поворота на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу велосипедисту. В результате ДТП велосипедист скончался. Его супруга обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, ее требования были удовлетворены.

Автомобилист не возместил ущерб в добровольный срок, тогда судебные приставы применили меры принудительного характера. После чего мужчина рассчитался с долгами.